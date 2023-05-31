Эффект оказался поразительным.

Многие девушки мечтают о блестящих и объемных волосах, но не всегда можно добиться такого эффекта с помощью шампуней. Поэтому чаще всего приходится прибегать к услугам профессионалов, но стоимость их услуг зашкаливает. Что делать, если нет возможности платить крупные суммы?

Как оказалось, придать волосам блеска и объема можно и в домашних условиях. Как сообщает издание Tips and Tricks, в этом вам поможет кока-кола. На примере одной женщины они показали, какого эффекта можно добиться с помощью этого газированного напитка.

Так, для мытья волос таким способом вам понадобятся всего лишь две 1,5 литровые бутылки газировки и фен.

Помойте волосы кока-колой, смойте ее проточной водой, а затем высушите феном. Результат вас действительно поразит. Волосы будут блестящими и объемными, однако учитывайте, что ежедневно такое делать не стоит.

А все потому, что в кока-коле содержится много сахара, в результате чего ваши волосы будут липкими и могут слипаться.

Напомним, британка Анжела Диммер отказалась от одного напитка и кардинально изменилась. Всего за несколько месяцев ей удалось избавиться от 38 кг лишнего веса, что придало ей больше сил и уверенности в себе.

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