Британка Анжела Диммер поразила своим преображением.

История жительницы Британии Анжелы Диммер шокирует миллионы людей по всему миру. В 2007 году ее вес составлял 109 кг, и он постоянно рос из-за неправильного образа жизни. Daily Mail пишет, что тогда доктора диагностировали у нее сахарный диабет.

Диабет был не единственной проблемой Анжелы - лишний вес мешал женщине свободно передвигаться, она с трудом преодолевала даже относительно небольшие расстояния.

Ситуацию осложняло то, что Анжела абсолютно не думала о правильном питании. Ее ежедневный рацион состоял из фаст-фуда и двух кружек пива. Но врачи настаивали, что пристрастие к пиву может закончиться плачевно, поэтому женщине пришлось отказаться от любимого напитка. Под запретом был и другой алкоголь.

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"Раньше я любила выпить. Красное и белое вино было моим любимым напитком. Я никогда не пила по понедельникам, потому что говорят, что нужно всегда иметь "сухой" день, но я наслаждалась несколькими бокалами вина в другие дни недели, а в выходные, возможно, и больше. Я выпивала около четырех бутылок вина в неделю", - говорила Диммер прессе.

Отказ от вина дал первые результаты уже спустя месяц. Женщина дала себе слово, что это будет ее последняя попытка похудеть, а особой мотивацией стал грядущий отпуск в Дубае.

Диета была несложная: британка отказалась от жирной пищи, стала есть меньше сладкого, но иногда, в качестве поощрения, позволяла себе сходить в McDonald's.

"В моем возрасте это была последняя попытка похудеть, поэтому я решила попробовать диету. Для меня было огромным стимулом видеть, как уменьшается размер моего платья и вес на весах. Сейчас я могу три раза в неделю пройти четыре мили пешком, я записалась в тренажерный зал, где посещаю занятия по аквафитнесу и круговой тренировке. Раньше я никогда этим не занималась. Теперь я не могу долго сидеть на месте. Мне нравится гулять", - рассказала женщина прессе.

Всего за несколько месяцев ей удалось избавиться от 38 кг лишнего веса, что придало больше сил и уверенности в себе.

Напомним, как выглядит американка, сбросившая более 50 кг.

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