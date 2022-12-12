В статье УНИАН вы узнаете, сколько брюк должно быть у женщины и что должно входить в капсульный гардероб.

Среди женщин очень много шопоголиков. И согласитесь, что чаще всего мы покупаем не те вещи ,которые нам необходимы, а те, к которым просто лежит душа. А вот когда дело доходит до подбора "лука" - ступор. Оказывается, что кофта не подходит под джинсы, или пальто не сочетается с обувью. Кстати, ранее мы рассказывали, как правильно носить белую обувь зимой.

Сейчас же вы узнаете, какие вещи должны быть у каждой женщины и как собрать базовый гардероб 2022.

Пальто

Пальто - это классическая верхняя одежда. Оно должно быть дорогим и стильным, ведь его можно сочетать с разными стилями. Выбирайте пальто из качественного материала, который позволит вам не только сохранить тепло, но и придаст вашему образу дороговизны.

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Обувь

Правило, которое должна знать каждая модница: классика всегда в тренде. Помните об этом при подборе обуви. Сейчас в тренде сапоги-трубы, челси, жокейские сапоги, сапоги-чулки. Идеальным вариантом будет однотонная обувь, которая идеально смотрится с однотонным кашемировым пальто.

Джинсы

Джинсы стоит также выбирать из качественного денима, ведь если вы сэкономите, можете ужаснуться вещи после первой же стирки. Наверняка, у вас когда-то была ситуация, когда джинсы "оседали" на вас, появлялись потертости. Чтобы избежать неприятных последствий, выбирайте дорогие и качественные джинсы. И помните, что лучше одна хорошая вещь, чем 10 - некачественных.

Сумка

Аксессуары всегда должны быть дорогими. Это же касается сумок. Купите одну базовую сумку, которую сможете носить как с офисным стилем, так и с casual или спорт-шиком. На рынке представлена масса вариантов, дело только за вашими вкусовыми предпочтениями.

Часы

Еще один аксессуар, на котором нельзя экономить - часы. Именно благодаря часам вы можете продемонстрировать свой статус. А если выбрать их из качественного водонепроницаемого материала, то прослужат они вам очень много лет. Чтобы всегда быть в тренде, конечно, лучше отдавать предпочтение классике.

Напомним, ранее дизайнер Андре Тан рассказал о трендах предстоящего зимнего сезона 2022-2023. Он выделил несколько фасонов курток, пуховиков и пальто, в которых вы точно не останетесь незамеченной на улицах своего города.

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