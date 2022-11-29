Привычные пуховики с ремнем и мехом стоит заменить на более актуальные модели.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о трендах предстоящего зимнего сезона 2022-2023. Он выделил несколько фасонов курток, пуховиков и пальто, в которых вы точно не останетесь незамеченной на улицах своего города.

Дутое пальто

Андре Тан предлагает заменить привычный облегающий пуховик на дутое пальто монохромных классических цветов, которое из-за воздушной прослойки не даст вам замерзнуть. Выбирайте пальто черного, белого, синего или серого цвета, чтобы создать с ним как можно больше стильных образов.

Дубленка

Сейчас в моде главное - функционал, поэтому присмотритесь к дубленкам с цветным мехом внутри. Их можно комбинировать с обувью на каблуке, грубыми ботинками или казаками. К тому же они согреют вас намного лучше, чем пуховики.

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Анималистичный принт

Ранее в тренде был цветочный принт, однако, как говорит Андре Тан, это более летняя расцветка. Зимой лучше отдавать предпочтение анималистическим принтам. Верхнюю одежду с "животным" принтом можно сочетать как с базовыми вещами, так и с кожаными брюками или юбками с контрастным рисунком.

Длина макси

"Чем длиннее ваша верхняя одежда в этом году, тем лучше. Это могут быть яркие шерстяные пальто или эффектные из экокожи, а также дутые удлиненные пуховики, которые спасут даже в самый сильный мороз", - говорит дизайнер.

Бомбер

Эксперт рекомендует присмотреться к стильному бомберу из нейлона, экомеха и кожи. Фасон должен быть оверсайз. Однако лучше всего носить его как промежуточный слой - под пальто, куртку, плащ или шубу.

Напомним, ранее Андре Тан назвал самые модные шапки на зиму 2023.

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