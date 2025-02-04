Что больше портит волосы: хна или краска - как выбрать безопасный продукт

Растительные красители могут иметь неоднозначное влияние на локоны.

Басму и хну для окрашивания волос женщины используют так же активно, как химические краски. Родина этих красителей - Средняя Азия и Ближний Восток, где люди издавна пользуются, к примеру, хной для окрашивания не только волос, но и тела, и ногтей. Узнайте, стоит ли следовать такому примеру и можно ли хной испортить волосы.

Чем полезны басма и хна для волос

Для того чтобы получить красящий порошок - хну - необходимо измельчить листья лавсонии, басму - индиго. Таким образом становится понятно, что и басма, и хна для волос - это абсолютно натуральные красители без каких-либо примесей.

Перед тем как красить волосы хной, важно определить, что вы можете получить с такой техники:

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другой оттенок волос - от золотистого до каштанового и даже красного;

укрепление локонов благодаря природным маслам в составе листьев растения;

восстановление структуры и блеска волос;

ускорение роста.

Басма для волос в сочетании с хной дает более глубокие темные оттенки - от темно-каштанового до черного. Только лишь басмой краситься не стоит, иначе волосы приобретут неприятный цвет болота. От такого натурального красителя, как и от хны, в большинстве случаев не будет никакой аллергической реакции. Обладательницы жирной кожи головы только порадуются - хна и басма оказывают подсушивающий эффект, благодаря чему приостанавливается скорость работы сальных желез.

Почему лучше не красить волосы хной и басмой

Помимо преимуществ, у таких красителей есть и недостатки, о которых также стоит знать. Первая причина, почему нельзя красить волосы хной или басмой, кроется в непредсказуемости результата. Желательно использовать растительные красители только на натуральном цвете волос, иначе можно получить неожиданный эффект после химической краски. Так же точно происходит и в обратном случае - если поверх хны или басмы наложить аммиачную краску, неизвестно, что из этого получится.

Даже натуральные волосы не всегда удается покрасить так, как хочется, - конечный результат зависит от исходного цвета, от времени выдержки, от пропорций хны и басмы, даже от температуры в помещении. Кроме того, такой краситель довольно трудно смыть, поскольку измельченные листья так или иначе застревают в волосах, да и характерный запах трав после окрашивания нравится не всем.

Что лучше - хна для волос или краска

Краска для волос может быть аммиачной или безаммиачной, более дорогого или более дешевого сегмента. Трихолог Татьяна Мельничук объяснила, почему хна для волос может быть лучше краски.

По ее мнению, басма и хна не содержат окислителя, то есть во время окрашивания волос не разрушаются липиды, не разрушается внутренняя - белковая, часть волоса. Хна и басма имеют свою органическую молекулу цвета, которая застревает в кутикулярном слое волоса. Эти натуральные средства не провоцируют аллергические реакции на поверхности кожи головы:

Если у человека очень чувствительная кожа головы, трихологи мотивируют пациента использовать натуральные краски для волос.

Мельничук уверена, что у таких людей в случае использования ненатуральных красителей, может возникнуть воспаление кожи головы. Хну и басму чувствительная кожа достаточно нормально переносит.

В таких случаях идет выбор в сторону здоровья кожи, а не желаемого цвета волос, поскольку натуральные басма и хна могут не окрасить волосы в тот цвет, который пожелает женщина. Цвет на пачке со средством может быть один, а после окрашивания волосы будут не такими.

Если же говорить о том, чем вредна хна для волос, то стоит знать, что басма и хна - это вид травы, которая имеет дубильные вещества, которые немного подсушивают кожу головы и сами волосы. Именно поэтому, по словам Мельничук, у человека даже может появиться перхоть. При этом хну и басму можно использовать тем людям, у которых есть себорея или себорейный дерматит жирного типа.

Поэтому, подытоживая, можно сказать, что тип красителя каждая женщина должна выбрать для себя самостоятельно, отталкиваясь от собственных особенностей кожи, волос, а также учитывая индивидуальные потребности.

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