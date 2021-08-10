Супермодель Ирина Шейк знает, как всех сразить наповал своим внешним видом.

35-летняя супермодель Ирина Шейк выходит в свет исключительно в стильных образах. Это и не странно, ведь благодаря работе с модными журналами и после участия в показах, у нее развился идеальный вкус. Поэтому на примере Шейк предлагаем вам развеять несколько мифов о моде.

Велосипедки только для спорта

Согласимся с тем, что ранее велосипедки считались исключительно спортивным элементом гардероба. Их надевали в спортзал, для бега и для езды на велосипеде. Но мир моды не стоит на месте, и дизайнеры усовершенствовали эту вещь. Теперь велосипедки в сочетании с топом или оверсайз футболкой - это спортивный шик, который явно никого не оставит равнодушным. А главное преимущество такого образа в том, что вам не будет жарко и вы сможете подчеркнуть изгибы своего тела.

Разные стили не совмещают

Ирина Шейк доказывает, что вещи разных стилей могут идеально сочетаться. К примеру возьмем ее бежевую латексную юбку длины миди, футболка стиля casual и туфли на шпильке. Согласитесь, что получился идеальный "лук".

Пиджак на голое тело выглядит вульгарно

Покажите нам то, что сейчас в целом может выглядеть вульгарно. В современном веке существует множество вещей, которые изящно оголяют разные части тела. Так вот, присмотритесь к костюмам, которые можно надевать на голое тело. С их помощью вы сможете подчеркнуть декольте. А если добавить украшение, то от голливудской звезды отличить вас будет невозможно.

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Автор: Диана Могилевич