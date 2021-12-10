После двухлетнего перерыва Андре Тан вернулся к работе над своей линией Atelier.

В преддверии Парижской недели высокой моды, украинский дизайнер Андре Тан представил новую коллекцию FW 2021-22 под названием "ICARIA". Основной целью коллекции является привлечение внимания к вопросам переработки отходов, что является важной задачей для всех производственных отраслей, а также является неотъемлемой частью работы любого ответственного бизнеса.

Название "ICARIA" отсылает к антическому мифу о гениальном скульпторе Дедале и его сыне Икаре. Чтобы убежать с острова Крит, Дедал сделал для себя и сына огромные крылья, скрепленные воском. Будучи уже далеко от острова, Икар настолько увлекся полетом, что забыл наставления отца и приблизился к яркому солнцу. Воск на крыльях растаял, перья разлетелись и Икар упал в море.

Читайте также"Тяжелый люкс": Юлия Тимошенко в новом образе с золотыми брошками вызвала жаркие споры в сети"Выбирая темой коллекции миф об Икаре, я понимал, что основным материалом должно стать перо. Оно использовано не только как декор, но и как экологически чистый наполнитель. И чтобы сделать эту историю максимально sustainable, мы решили обратиться за расходным материалом к ​​компании, для которой перо является неотъемлемой частью производственного процесса, но не основным продуктом. Так, партнером этого арт-эксперимента стал бренд компании МХП – "Наша Ряба"", – говорит Андре.

Каждый образ ART-коллекции символизирует тот или иной фрагмент истории и напоминает скорее работы в музее современного искусства, чем одежды в обычном понимании. Отдельного внимания заслуживают материалы. Следуя глобальному тренду на устойчивое развитие, дизайнер использовал в коллекции ткани из переработанного пластика и пуховое натуральное наполнение.

"ECO-fashion – один из самых перспективных трендов нашего времени. Бездумное потребление устарело — фэшн-индустрия XXI века стремится быть экологичной. Грамотная переработка мусора и отходов – стремление к новизне с заботой о благополучии планеты. Поэтому появилась идея создать коллекцию одежды "ICARIA", чтобы привлечь внимание нашего потребителя к вопросам переработки материалов и отходов, которые очень важны не только в фэшн-сфере, но и во всех сферах жизнедеятельности человека", - утверждает Андре Тан.

Напомним, ранее Елена Зеленская в красном костюме произвела фурор в сети.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич