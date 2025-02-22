В этом сезоне в моде будет тенденция на женственность и подчеркивание фигуры с помощью выразительных силуэтов.

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее рассказывал об антитрендах 2025 года, на этот раз ответил, что будет в моде этой весной. Знаменитость дал несколько советов, на что стоит обратить внимание и раскрыл основную тенденцию этого сезона.

В своем Instagram модельер отметил, что в тренде одежда, которая добавляет женственности и подчеркивает фигуру, а не скрывает ее под мешковатыми силуэтами. По его словам, весна-2025 - это время для утонченности, женственности и экспериментов.

"Основная глобальная тенденция - это возвращение к женственности во всех ее проявлениях. Будут господствовать образы, которые подчеркивают естественную красоту и грацию женщины", - написал Андре Тан.

Видео дня

Приталенный силуэт

В этом году в моду вернулись приталенные силуэты, которые подчеркивают элегантность и женственность. Дизайнеры активно используют этот крой в пиджаках, платьях, пальто и рубашках. Однако здесь важно не преувеличивать. Выбирайте плотные и плотные материалы и силуэты, которые лишь слегка сужаются в талии. Андре Тан отмечает, что особое внимание стоит обратить на приталенные жакеты и платья, которые добавляют образу изысканности.

Драпировки

Объемные складки, мягкие волны и легкие ткани создают ощущение утонченности и легкости. В 2025 году драпировка станет ключевым элементом в платьях, юбках и блузах. Такие детали придают образу динамичности и позволяют играть со стилями. Особенно актуальными будут драпированные юбки, которые сочетают классическую элегантность с современной женственностью.

Прозрачность

Тонкие ткани, кружево и шифон добавляют образу легкости и загадочности. Андре Тан советует экспериментировать с прозрачными вставками на рукавах, юбках или даже топах. Именно это, как он говорит, добавит нотку романтики вашим "лукам". Прозрачные элементы могут быть как изящными акцентами, так и основной деталью образа, например, в виде легких шифоновых накидок.

Корсеты

Тренд на корсеты далеко не новый. Мировые модницы уже несколько сезонов используют эту одежду для создания стильных "луков". Корсет может стать самостоятельным элементом гардероба, а также удачным дополнением к платьям, рубашкам и даже верхней одежде. Вы можете носить корсеты поверх блуз и платьев, делая акцент на талии. Еще один вариант - сочетание корсета с брюками или юбкой. Андре Тан пишет, что корсеты также могут стать частью пальто или жакета, добавляя образу структуры и элегантности.

Бахрома

Бахрома - это новый тренд весны этого года, который был актуален несколько сезонов назад. Этот стильный элемент на одежде может украсить не только платья, юбки и блузки, но и куртки, аксессуары и даже обувь. Бахрома создает эффект легкости и добавляет образу утонченности. Уже сейчас можно найти немало красивых и стильных вещей с бахромой, которой украшены сумки, перчатки, обувь и тому подобное.

Вырезы и разрезы

Нестандартные вырезы и разрезы станут ключевой деталью образов 2025 года. Они появляются не только на вечерних платьях, но и в повседневной и спортивной одежде. Андре Тан советует обратить внимание на вырезы в зоне плеч, талии и спины, которые добавляют образу оригинальности. Актуальными будут и разрезы в неожиданных местах, в частности, на рукавах, бедрах или даже на поясе, что создает эффект интриги и подчеркивает женственность.

Юбка-брюки

Этот элемент гардероба сочетает в себе женственность юбки и практичность брюк. Они могут иметь разную длину, ширину штанин и фасон, что позволяет адаптировать их под любой тип фигуры. Андре Тан указывает, что для повседневного стиля юбку-брюки стоит комбинировать с лаконичными топами и удобной обувью, например, кедами или балетками.

Напомним, ранее Андре Тан назвал самые стильные цвета этого года. Модельер рассказал, с чем лучше сочетать эти оттенки, чтобы создать стильный образ.

Вас также могут заинтересовать новости: