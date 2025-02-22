Андре Тан советует обратить внимание на прозрачные ткани, бахрому, корсеты и выбирать одежду с глубокими вырезами / скриншот Instagram

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее рассказывал об антитрендах 2025 года, на этот раз ответил, что будет в моде этой весной. Знаменитость дал несколько советов, на что стоит обратить внимание и раскрыл основную тенденцию этого сезона.

В своем Instagram модельер отметил, что в тренде одежда, которая добавляет женственности и подчеркивает фигуру, а не скрывает ее под мешковатыми силуэтами. По его словам, весна-2025 - это время для утонченности, женственности и экспериментов.

"Основная глобальная тенденция - это возвращение к женственности во всех ее проявлениях. Будут господствовать образы, которые подчеркивают естественную красоту и грацию женщины", - написал Андре Тан.

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Приталенный силуэт

В этом году в моду вернулись приталенные силуэты, которые подчеркивают элегантность и женственность. Дизайнеры активно используют этот крой в пиджаках, платьях, пальто и рубашках. Однако здесь важно не преувеличивать. Выбирайте плотные и плотные материалы и силуэты, которые лишь слегка сужаются в талии. Андре Тан отмечает, что особое внимание стоит обратить на приталенные жакеты и платья, которые добавляют образу изысканности.

скриншот Instagram

Драпировки

Объемные складки, мягкие волны и легкие ткани создают ощущение утонченности и легкости. В 2025 году драпировка станет ключевым элементом в платьях, юбках и блузах. Такие детали придают образу динамичности и позволяют играть со стилями. Особенно актуальными будут драпированные юбки, которые сочетают классическую элегантность с современной женственностью.

скриншот Instagram

Прозрачность

Тонкие ткани, кружево и шифон добавляют образу легкости и загадочности. Андре Тан советует экспериментировать с прозрачными вставками на рукавах, юбках или даже топах. Именно это, как он говорит, добавит нотку романтики вашим "лукам". Прозрачные элементы могут быть как изящными акцентами, так и основной деталью образа, например, в виде легких шифоновых накидок.

скриншот Instagram

Корсеты

Тренд на корсеты далеко не новый. Мировые модницы уже несколько сезонов используют эту одежду для создания стильных "луков". Корсет может стать самостоятельным элементом гардероба, а также удачным дополнением к платьям, рубашкам и даже верхней одежде. Вы можете носить корсеты поверх блуз и платьев, делая акцент на талии. Еще один вариант - сочетание корсета с брюками или юбкой. Андре Тан пишет, что корсеты также могут стать частью пальто или жакета, добавляя образу структуры и элегантности.

скриншот Instagram

Бахрома

Бахрома - это новый тренд весны этого года, который был актуален несколько сезонов назад. Этот стильный элемент на одежде может украсить не только платья, юбки и блузки, но и куртки, аксессуары и даже обувь. Бахрома создает эффект легкости и добавляет образу утонченности. Уже сейчас можно найти немало красивых и стильных вещей с бахромой, которой украшены сумки, перчатки, обувь и тому подобное.

скриншот Instagram

Вырезы и разрезы

Нестандартные вырезы и разрезы станут ключевой деталью образов 2025 года. Они появляются не только на вечерних платьях, но и в повседневной и спортивной одежде. Андре Тан советует обратить внимание на вырезы в зоне плеч, талии и спины, которые добавляют образу оригинальности. Актуальными будут и разрезы в неожиданных местах, в частности, на рукавах, бедрах или даже на поясе, что создает эффект интриги и подчеркивает женственность.

скриншот Instagram

Юбка-брюки

Этот элемент гардероба сочетает в себе женственность юбки и практичность брюк. Они могут иметь разную длину, ширину штанин и фасон, что позволяет адаптировать их под любой тип фигуры. Андре Тан указывает, что для повседневного стиля юбку-брюки стоит комбинировать с лаконичными топами и удобной обувью, например, кедами или балетками.

скриншот Instagram

Напомним, ранее Андре Тан назвал самые стильные цвета этого года. Модельер рассказал, с чем лучше сочетать эти оттенки, чтобы создать стильный образ.

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