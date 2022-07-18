Босоножки на платформе немного преобразились и снова вернулись в число самой популярной обуви.

Стилисты рассказали, какая обувь является самой модной в этом сезоне. Речь идет о босоножках на платформе. Да, многие удивятся, ведь еще недавно они считались пережитком прошлого, но их немного доработали. Сейчас они представляют собой симбиоз платформы и тракторной подошвы.

Несмотря на то, что звучит это не очень, выглядит очень даже женственно, и отлично сочетаются как с джинсами, так и с легкими платьями.

Если проанализировать модные показы, то в тренде этого года не только босоножки базовых черного, молочного и коричневого цвета. Смелость образа подчеркнут розовые, зеленые, голубые, желтые и другие цвета. Оттенки "вырви глаз" пользуются особой популярностью среди любительниц выглядеть хорошо и богато.

Если говорить о босоножке на платформе, то они могут быть прозрачными, с заклепками, стегаными, металлик, в минималистичном стиле и даже с вязаными деталями. Выбор моделей довольно широкий.

Такое многообразие позволяет сочетать их и с вечерними нарядами.

Напомним, назван самый модный и универсальный элемент гардероба этого лета.

Также УНИАН писал, что названы топ-5 моделей модных шлепок 2022.

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