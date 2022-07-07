Эта обувь стильная и в ней не так жарко.

Многие модницы сталкиваются с проблемой выбора летней обуви. Ассортимент огромный, но нужно же приобрести что-то универсальное, красивое, да еще и чтобы не жарко было, и чтобы подружки не засмеяли за старомодность. УНИАН собрал топ-5 моделей летних шлепанец, которые в этом сезоне являются самыми популярными.

На платформе

Да, "тракторная" подошва уже добралась и до открытой летней обуви. Такое решение делает открытую обувь массивной, но от этого она не становится менее удобной. Например, ниже вы можете увидеть свежий вариант 2022 года - базовые бежевые шлепки на платформе.

Жатка

Такая обувь из эко-кожи удобная в использовании, комфортно садится на любую ногу, легка в уходе и универсальна. В ней не жарко, ее удобно обувать - самое то, что нужно в жаркий летний период.

Плетенка на небольшом каблучке

Шлепанцы на каблучке - то, к чему еще не все привыкли.

Но если это удобный каблук умеренного размера, то это придаст женственности вашей ножке. Подойдет такая летняя обувь для ежедневного ношения.

Вьетнамки на тракторной подошве

И такое решение тоже в моде этим летом. Любительницы вьетнамок могут ликовать, ведь такой тип шлепок очень комфортный - они огромные и мягкие, поэтому создается впечатление, будто они обволакивают вашу стопу.

Кожаные на ровной подошве

Классика, которая никогда не выйдет из моды. Отлично дополнят любой аутфит и станут незаменимой парой на жаркий период.

Напомним, названы 5 секретов домашнего педикюра.

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