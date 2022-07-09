Эксперты в сфере моды как один твердят - укороченные майки на широких бретелях являются трендом этого сезона и еще долго не утратят свою актуальность.

Самым модным элементом гардероба этим летом признаны укороченные майки с неглубоким декольте на широких бретелях. Учитывая популярность этого фасона, под категорию наиболее актуальных попали именно майки в рубчик.

Белая базовая майка на широких бретелях

Об универсальности этой вещи можно говорить бесконечно. Ее можно носить как с пиджаками в классическом стиле, так и под джинсы или шорты повседневно. Она удобная, стильная, в ней не жарко.

Такая майка отлично подойдет для любого типа фигуры.

Яркие майки

Для любителей цветов из палитры "вырви глаз" тоже нашлось актуальное решение. Майки на широких бретелях могут быть не только белыми. Например, такой голубой вариант как на фото идеально подойдет под любые джинсы, светлые юбки или шорты. Также могут быть розовые, салатовые, желтые и другие цвета.

С чем сочетать

Тут все зависит только от вас и вашего вдохновения. Для классического стиля можно надеть брюки или базовые однотонные широкие джинсы. Сверху идеально впишется оверсайз пиджак. Расцветку выбирайте на свой вкус, исходя из общей цветовой палитры.

На каждый день можете носить данную майку вместе с шортами, юбками миди (мини тоже подойдет, но данная длина в этом сезоне не так актуальна). Некоторые носят белые майки под черный сарафан или джинсовый комбинезон.

Напомним, названы самые модные шлепки этого лета.

Вас также могут заинтересовать новости: