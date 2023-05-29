Рассмотрим примеры на эффектной брюнетке Камилле Мендес.

Макияж - "волшебная палочка", которая в руках умелой женщины может скрыть все недостатки и подчеркнуть достоинства внешности. Однако многие ошибочно полагают, что цвет помады или теней стоит подбирать под настроение или стиль одежды. На самом же деле визажисты подбирают макияж под цвет волос.

Рассказываем, как удачный макияж может сделать вас еще привлекательнее. На примере известной актриса Камиллы Мендес, которая является "жгучей" брюнеткой, можно увидеть, что правильно подобранные цвета теней и помады творят настоящую "магию".

Вечерний макияж для брюнеток

Звезда "Ривердейла" нередко появляется на красных ковровых дорожках. Для публичных мероприятий Мендес выбирает тени коричневых оттенков, делает акцент на густых и темных бровях, а также не забывает о сдержанном контуринге.

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Если вы - обладательница густых бровей и темных волос, не стоит пытаться их осветлять и превращать в "ниточки". Они создают правильные линии и могут акцентировать внимание на глазах. Попробуйте "влажный" макияж с прозрачным блеском. Помады для брюнеток стоит подбирать в темных оттенках, от ярких и красных цветов лучше отказаться.

Дневной макияж для брюнеток

Визажисты советуют брюнеткам делать акцент на выразительных глазах и бровях даже в повседневной жизни. Хорошая тушь, нежные оттенки теней и немного румян с хайлайтером - секрет идеального макияжа прост.

Брюнетки, независимо от цвета глаз и кожи, могут использовать для повседневного макияжа как матовые, так и нюдовые помады. Важно не переборщить с карандашом и выбрать оттенок, который не будет слишком выделяться.

Если хочется яркости - броский макияж для брюнеток

Камилла Мендес редко выбирает смелые оттенки теней, однако это не значит, что вы не можете экспериментировать. К примеру, можно сделать необычные изумрудные стрелки поверх века. Такой макияж стоит дополнять темной подводкой для глаз, взгляд будет ярким и необычным.

Помимо этого, вы можете нанести на веки темные тени и и подводку на весь край глаза. Такой макияж не советуют девушкам с широким лбом, но если же у вас челка или мягкие черты лицо - не бойтесь попробовать что-то новенькое.

Напомним, ранее стало известно, какие узоры на одежде скроют все недостатки фигуры.

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