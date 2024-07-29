5 привычек, которые старят женщину быстрее: избегайте их

Не делайте так, если не хотите быстро постареть.

Сколько бы лет ни было женщине, она всегда хочет оставаться молодой и привлекательной. Однако есть несколько привычек, которые не позволяют сохранить молодость на долгие годы.

УНИАН рассказывает, чего нужно избегать, чтобы быстро не стареть.

Привычка тереть лицо и глаза руками

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На руках слишком много бактерий, которые вы можете занести на свою кожу лица. Как следствие - могут появиться высыпания, которые совсем никак не свидетельствуют об ухоженности и опрятности.

Избыточный вес

Тренировка в спортзале - занятие не для всех, поэтому начинайте с простого - следите за своим питанием. Помните, вы то, что вы едите. Употребляйте больше овощей, белка и фруктов. От сладкого, жирного и мучного лучше отказаться.

Привычка щуриться

Складки и морщины выдают возраст женщины. Если вы хотите дольше сохранять свою молодость, то стоит контролировать мимику. Это поможет вам избежать быстрого старения кожи.

Мода

Сейчас модный мир настолько богат разными фасонами и цветами, что каждая женщина может подобрать себе именно то, в чем она будет выглядеть намного моложе. Если вам за 50, то это не значит, что можно остановиться на домашних халатах и все. Вы все еще можете покорять этот мир.

Привычка не пить воду

Многие зрелые люди часто забывают пить воду, потому что у них слишком много других хлопот. Однако это одна из главных ошибок, из-за которой ваше тело может стареть быстрее. Не забывайте пить воду, и тогда вы увидете, как сияет ваша кожа, а организм хочет жить более энергично.

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