Актрисы опубликовали совместное заявление.

Исполнительницы ролей Керри, Миранды и Шарлотты выступили в поддержку женщин, которые обвинили актера Криса Нота в сексуальном насилии.

Реакция актриса появилась во вторник, 21 декабря.

Читайте такжеЗвезда "Секса в большом городе" Крис Нот потерял роль после обвинений в сексуальном насилии"Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это очень трудно сделать, и мы благодарим их за это", - говорится в заявлении, которое разместили в соцсетях Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис.

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