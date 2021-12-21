Его можно будет увидеть в уже отснятых эпизодах.

Актера Криса Нота отстранили от съемок сериала "The Equalizer" от Universal и CBS.

Об этом сообщает издание Deadline.

Читайте такжеФанатов огорчило продолжение "Секса в большом городе": что не так с сериалом (осторожно, спойлеры)"Крис Нот больше не будет сниматься в дополнительных эпизодах, это вступает в силу немедленно", - говорится в кратком заявлении Universal Television и CBS.

На данный момент выпущено 2 сезона сериала, который является вторым перезапуском франшизы и повествует о матери-одиночке и бывшей сотруднице ЦРУ Робин МакКолл.

Нот играл эксцентричного бывшего директора ЦРУ и старого друга Робин в обоих сезонах.

Нота можно будет увидеть в одном из будущих эпизодов драматического сериала, а также в повторах тех эпизодов, которые уже вышли в эфир.

Заявление об отстранении прозвучало на фоне появления многочисленных обвинений в сторону актера, известного также по роли в "Секс в большом городе", в сексуальном насилии.

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Автор: Анастасия Печенюк