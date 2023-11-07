Они поддерживают страну-агрессора, несмотря на то, что родились в Украине.

Почти два года длится полномасштабная война в Украине. Многие артисты встали на защиту своей страны, кто-то занимается волонтерством, а кто-то выбрал самый легкий путь - сбежал в страну-агрессора.

УНИАН рассказывает об украинских знаменитостях, которые поют серенады России.

Анна Трубецкая

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Участница "Голосу країни" и "Х-фактор" Анна Трубецкая еще несколько лет назад говорила, что Настя Каменских и Тина Кароль - ее кумиры. Девушка исполняла их песни на украинской сцене и даже обнималась с артистками. Однако после 24 февраля 2022 года она решила строить карьеру в России. Трубецкая уехала в страну-агрессора и уже появилась на российском ТВ. Сейчас она поет оды Ларисе Долиной и Николаю Баскову.

Оксана Байрак

Оксана Байрак, несмотря на популярность в Украине, никогда не любила родную страну. Война ее застала в Одессе, поэтому понятно, что режиссер на себе прочувствовала ракетные удары. Однако достучаться до россиян она не пыталась. Байрак собрала свои вещи и укатила в РФ - страну, которая и бомбит ее родной город в Украине. Вишенка на торте: она поет серенады Владимиру Путину, который к тому же запугивает украинцев ядерной войной.

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко

"Кролики" Данилец и Моисеенко не прекратили выступать в России ни после начала войны на Донбассе, ни после полномасштабного вторжения в Украину. Они до сих пор зарабатывают кровавые рубли. При этом стоит отметить, что недавно они засветились на похоронах Нины Матвиенко в Киеве. Как они оказались в Украине - неизвестно.

Ружена Рублева

Актриса Ружена Рублева в 2022 году стала коллаборанткой. Она согласилась сотрудничать с российскими оккупационными властями в Херсоне, несмотря на то, что 2021 году получила звание "Народная артистка Украины".

Юрий Бардаш

Продюсер Юрий Бардаш сбежал в Россию уже во время полномасштабного вторжения в Украину. Он говорит, что вернется на родину только после того, как российские захватчики оккупируют Киев. Также он заявил, что вскоре получит российский паспорт.

Ранее УНИАН назвал звезд-предателей, которые уже получили паспорт РФ.

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