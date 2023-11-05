Многие украинские артисты не просто продолжают зарабатывать кровавые деньги в России, а еще и официально стали гражданами РФ.

Полномасштабное вторжение России в Украину четко обозначило сферу публичных лиц и знаменитостей, которые родились в Украине, но выбрали сторону кровавого кремлевского диктатора. Некоторые из артистов не просто соблюдают тактику молчания, а сознательно выбрали гражданство России, приобщившись таким образом к спонсорству войны.

УНИАН собрал имена знаменитостей, которые родились и реализовались как творческие личности в Украине, но пошли зарабатывать кровавые рубли в Россию.

Таисия Повалий

Видео дня

Певица, которая уже на протяжении многих лет живет и работает в России, после полномасштабного вторжения 24 февраля не покинула пределы страны-агрессора. Более того, 24 августа 2023 года артистка стала новоиспеченной гражданкой страны-террориста. Она цинично получила российский паспорт в День Независимости Украины.

Татьяна Денисова

Хореограф имеет российское происхождение, хотя известность получила в Украине. После участия в российских танцевальных шоу Денисову взяли в украинский проект " Танцы.World of Dance", снимавшийся до начала войны. Она находилась в Киеве 24 февраля, а потому пережила первые страшные обстрелы в столице Украины. Сначала Денисова якобы уехала в Германию, а потом не побрезговала поехать в Москву, чтобы работать там на пропагандистских каналах.

По словам экс-мужа Денисовой Александра Кривошапка, Татьяна получила российское гражданство еще в декабре 2021 года. В ноябре женщина попросила прислать свидетельство о разводе, потому что готовилась получить документы в России.

Анна Асти

Родившаяся в Черкассах певица Анна Дзюба российское вторжение 2022 года встретила в Киеве. Но как известно, Анна Асти отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт. Сейчас она активно развивает карьеру в стране-агрессоре. Более того, она там открыла собственный бизнес-салон красоты и бар.

Юрий Бардаш

После начала полномасштабного вторжения Юрий Бардаш неоднократно делал циничные заявления о Революции Достоинства, войне на Донбассе и войне. Он бежал в Грузию, а оттуда отправился в Россию. Журналисты обнаружили данные о российском гражданстве продюсера еще в июне 2022 года: он якобы пользовался паспортом РФ и с 2015 года имел московскую прописку.

Эту информацию Юрий Бардаш опроверг и подчеркнул, что все это небылицы. Но уже через несколько месяцев заявил, что хочет сменить имя с Юрия на Георгий и получить российское гражданство. Поэтому если у одиозного продюсера паспорта не было, он его получит или уже получил.

Наташа Королева

Уроженка Украины уже давно не считается украинкой, потому что еще в 90-х выбрала свой путь и со временем получила российский паспорт. Сначала Наташа молчала о полномасштабном вторжении, а уже в прошлом году заявила, что ее муж-путинист Тарзан будет воевать против Украины, если потребуется.

Вероятно, что российское гражданство после нескольких лет жизни в России также получили другие артисты, родившиеся и прошедшие путь становления в Украине. В частности Лолита Милявская, Елка (Елизавета Иванцив), Александр Ревва, Джиган и другие.

Ранее УНИАН писал об украинских знаменитостях, которые открестились от войны, избрав тактику молчания.

Добавим, что ранее мы назвали топ-10 российских звезд, которые поддержали войну в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: