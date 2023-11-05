Анна Трубецкая выбрала для себя путь предательницы.

Анна Трубецкая - молодая певица, творческий путь которой начался с украинских талант-шоу. Ее называли сильной вокалисткой и говорили, что девушку ждет большое будущее, однако строить его она решила в России.

Когда Трубецкой было 18 лет она пришла на шоу "Х-фактор", где спела песню российского артиста Макса Фадеева "Танцы на стеклах". Тогда судьи сказали ей "Да", поэтому она прошла в следующий этап. Анна называла своим кумиром Настю Каменских, поэтому и оказалась в ее команде. Хоть победить ей не удалось, но ее голос запомнили.

В следующий раз она появилась на украинском проекте "Голос країни", где исполнила песню Тины Кароль "Полюс притяжения". На "слепых прослушиваниях" артистка повернулась к Анне, а девушка сказала, что мечтала попасть в команду именно Тины. В этом проекте она дошла до финала.

Казалось бы, Анну ждало большое будущее в Украине, однако она решила уехать в Россию. Сейчас она забыла о своих кумирах - Тине Кароль и Насте Каменских - и восхваляет путинисту Ларису Долину.

Более того, Трубецкая приняла участие в российском проекте "Ну как все вместе" и поблагодарила прихвостня Кремля Николая Баскова за поддержку.

Кроме того, певица восхваляет Александра Лукашенко и даже цитирует его на своей странице в Instagram. Видимо за это она получает от него разные премии.

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