Ирина Гатун пока не построила счастливые отношения с мужчиной.

Актриса "Женского Квартала" и театра "Черный Квадрат" Ирина Гатун в интервью для YouTube-канала "Поговори со мной" рассказала, что в Киев переехала за любимым человеком, но отношения не сложились.

В Киев переехала, в том числе, из-за любви, но любовь была безответная. Ира поделилась, что сейчас нет мужчины, в которого она влюблена.

"Мне всегда хотелось больше отдавать, и я не замечала, что в ответ мне ничего не дают. Но ни о чем не жалею, поскольку влюбленный человек по-другому воспринимает мир. А для творческого человека это еще ценней", - поделилась актриса.

Также Ира порассуждала, почему каждая ее любовь оказывается безответной.

"Я делаю людей в своих глазах более важными, чем они есть. И влюбляюсь не в настоящего человека, а в картинку, которую я себе придумала в голове. И когда сталкиваюсь с реальным человеком, он не сопоставляется с моим рисунком...", - размышляет Ира Гатун.

Кроме того, она категорично сказала, что с комиком отношения строить точно не будет.

Напомним, ранее Ирина Гатун со слезами на глазах рассказала про угрозы пистолетом.

Вас также могут заинтересовать новости: