Ирина Гатун вспомнила, как однажды стала жертвой грабителей.

Актриса "Женского Квартала" и театра "Черный Квадрат" Ирина Гатун в интервью для YouTube-канала "Поговори со мной" рассказала о самом ужасном воспоминании в своей жизни – как стала жертвой грабителей в центре родного города Нежина.

"Мальчик схватил мою подругу за горло, а мне к голове приставил дуло пистолета. Оказывается, эти ребята работали на весь город. Мы были их 13 "экземпляром". Как они сказали в суде, мы им просто встретились не в том месте и не в тот час", - вспоминала со слезами на глазах Ирина.

Актриса поделилась, что их с подругой просили забрать заявления и не доводить до суда, но они бы не могли так это оставить, чтобы не появилось других жертв.

"Это несчастные люди. Сказали, что выйдут и найдут нас. Думаю, они уже вышли", - добавила актриса.

Напомним, ранее актер "Женского Квартала" Владимир Шумко рассказал о драках, о мечте стать монахом и о травме.

Вас также могут заинтересовать новости: