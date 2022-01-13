Актриса встречается с британцем по имени Риз.

Украинская актриса, звезда "Однажды под Полтавой" Ирина Сопонару опубликовала в своем инста-блоге фотографию с отпуска.

В кадре она позирует со своим возлюбленным, британцем Ризом. Ирина в панаме прикрывает лицо, а Риз положил голову на ее плечо и мило улыбнулся. Можно заметить, что пара выглядит очень счастливой.

"Очень красивая пара", "Очень романтично", "Красотка", "Какой малыш", "Мисс Плейбой", - пишут поклонники, а также оставляют в комментариях много "сердечек".

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Ирина играла в КВН, театре и даже снималась в откровенной фотосессии Maxim. Известно, что актриса очень любит читать книги, танцевать и водить автомобиль. Также она играет в "Лиге смеха" за команду "Винницкие". Кроме того, Ирина является актрисой юмористических шоу "Женский Квартал" и "Игры приколов".

Напомним, ранее Ирина Сопонару в интервью УНИАН рассказала, смогла ли реализовать свои детские мечты, как юмор влияет на ее жизнь, мешает ли он в отношениях с мужчинами, и о каком предложении руки и сердца она мечтает.

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