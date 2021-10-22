Актриса Ирина Сопонару: Женский юмор существует, и в "Женском Квартале" мы прекрасно демонстрируем, на что способны девушки

Актриса "Женского Квартала" Ирина Сопонару в интервью УНИАН рассказала, смогла ли реализовать свои детские мечты, как юмор влияет на ее жизнь, мешает ли он в отношениях с мужчинами, и о каком предложении руки и сердца она мечтает.

Ирина, вы - магистр политических наук. Как вас занесло в КВН?

Магистр политических наук с юности мечтала играть к КВН. Когда поступила в университет, меня сразу пригласили в новую команду. Я пошла на первую репетицию, и с этого начался мой путь, который привел меня туда, где я сейчас нахожусь.

Вы играли в мужском коллективе в "Лиге Смеха", а сейчас - в "Женском Квартале". Ощущаете разницу?

Не могу сказать, что разница колоссальная. Может быть, разница в том, что у девочек можно одолжить тушь для ресниц, а вот с парнями не всегда это возможно (смеется).

Мужчины не всегда воспринимают женский юмор и часто подшучивают над ним. А что вы думаете по этому поводу? Женский юмор все же существует?

Все же? (улыбается) А кто-то в этом сомневается?

Думаю, что да, женский юмор существует. И в "Женском Квартале" мы прекрасно демонстрируем, на что способны девушки.

Мешал ли вам юмор когда-то в отношениях? Как относитесь к "черному" юмору?

Нет, не мешал. Юмор всегда помогает. Во всех отношениях. Я сталкивалась только с такими ситуациями. Относиться к себе и к жизни слишком серьезно - вредно для здоровья.

Что касается "черного" юмора, то это сложный вопрос. "Черный" "черному" - рознь. Порой смешно, а порой как-то даже неудобно смеяться. Все зависит от личных границ допустимого и норм морали.

Однажды на "Лиге Смеха" вы вышли на сцену в одном белье. А от каких экспериментов вы бы точно отказались?

Не вышла бы без белья. Хотя в соцсетях я периодически публикую обнаженные фото. И знаете, что? Поклонников у меня больше, чем хейтеров. Но, если критика конструктивна, я готова ее выслушать и взять во внимание. А вообще, вряд ли кто-то может быть в восторге от критики.

Вы принимали участие в youtube-шоу "Подкаты". А в жизни знакомитесь с мужчинами первой?

Нет, я первой не знакомлюсь с мужчинами. По крайней мере, не припомню такого. Мне кажется, все же мужчина должен первым проявлять инициативу.

Вы неоднократно говорили, что хотите замуж. О каком предложении мечтаете?

Я действительно мечтаю о красивом предложении руки и сердца. С потрясающим кольцом и желательно в романтическом месте.

Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы покорить ваше сердце?

Умный, смешной, высокий, щедрый, добрый. И все это должен быть один человек (улыбается).

Вы уже встретили такого человека?

Да, сейчас мое сердце занято. Молодого человека зовут Риз, он британец.

Каждая девочка в детстве мечтала о том, что вырастет, заработает много денег и купит себе… Какие детские желания вы смогли реализовать?

Пока не все реализовала, но я на верном пути. Мечтала много путешествовать. Это у меня получается воплощать. Еще в детстве хотела стать актрисой – пожалуй, это была моя главная мечта. А по поводу материальных желаний, то не припомню ничего глобального, просто какие-то мелочи: есть сколько угодно мороженого и иметь много платьев.

Скоро у вас день рождения. Как будете праздновать?

Я не планирую отмечать день рождения в этом году. Обычно я уезжала куда-то. В прошлом году не получилось из-за нынешних обстоятельств. Я отмечала в Киеве. У меня был девичник, еще родители приехали. Так что было очень весело. В этом году у меня другие приоритеты.

Автор: Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter