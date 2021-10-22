Актриса Ирина Сопонару: Женский юмор существует, и в "Женском Квартале" мы прекрасно демонстрируем, на что способны девушки
Актриса "Женского Квартала" Ирина Сопонару в интервью УНИАН рассказала, смогла ли реализовать свои детские мечты, как юмор влияет на ее жизнь, мешает ли он в отношениях с мужчинами, и о каком предложении руки и сердца она мечтает.
Ирина, вы - магистр политических наук. Как вас занесло в КВН?
Магистр политических наук с юности мечтала играть к КВН. Когда поступила в университет, меня сразу пригласили в новую команду. Я пошла на первую репетицию, и с этого начался мой путь, который привел меня туда, где я сейчас нахожусь.
Вы играли в мужском коллективе в "Лиге Смеха", а сейчас - в "Женском Квартале". Ощущаете разницу?
Не могу сказать, что разница колоссальная. Может быть, разница в том, что у девочек можно одолжить тушь для ресниц, а вот с парнями не всегда это возможно (смеется).
Мужчины не всегда воспринимают женский юмор и часто подшучивают над ним. А что вы думаете по этому поводу? Женский юмор все же существует?
Все же? (улыбается) А кто-то в этом сомневается?
Думаю, что да, женский юмор существует. И в "Женском Квартале" мы прекрасно демонстрируем, на что способны девушки.
Мешал ли вам юмор когда-то в отношениях? Как относитесь к "черному" юмору?
Нет, не мешал. Юмор всегда помогает. Во всех отношениях. Я сталкивалась только с такими ситуациями. Относиться к себе и к жизни слишком серьезно - вредно для здоровья.
Что касается "черного" юмора, то это сложный вопрос. "Черный" "черному" - рознь. Порой смешно, а порой как-то даже неудобно смеяться. Все зависит от личных границ допустимого и норм морали.
Однажды на "Лиге Смеха" вы вышли на сцену в одном белье. А от каких экспериментов вы бы точно отказались?
Не вышла бы без белья. Хотя в соцсетях я периодически публикую обнаженные фото. И знаете, что? Поклонников у меня больше, чем хейтеров. Но, если критика конструктивна, я готова ее выслушать и взять во внимание. А вообще, вряд ли кто-то может быть в восторге от критики.
Вы принимали участие в youtube-шоу "Подкаты". А в жизни знакомитесь с мужчинами первой?
Нет, я первой не знакомлюсь с мужчинами. По крайней мере, не припомню такого. Мне кажется, все же мужчина должен первым проявлять инициативу.
Вы неоднократно говорили, что хотите замуж. О каком предложении мечтаете?
Я действительно мечтаю о красивом предложении руки и сердца. С потрясающим кольцом и желательно в романтическом месте.
Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы покорить ваше сердце?
Умный, смешной, высокий, щедрый, добрый. И все это должен быть один человек (улыбается).
Вы уже встретили такого человека?
Да, сейчас мое сердце занято. Молодого человека зовут Риз, он британец.
Каждая девочка в детстве мечтала о том, что вырастет, заработает много денег и купит себе… Какие детские желания вы смогли реализовать?
Пока не все реализовала, но я на верном пути. Мечтала много путешествовать. Это у меня получается воплощать. Еще в детстве хотела стать актрисой – пожалуй, это была моя главная мечта. А по поводу материальных желаний, то не припомню ничего глобального, просто какие-то мелочи: есть сколько угодно мороженого и иметь много платьев.
Скоро у вас день рождения. Как будете праздновать?
Я не планирую отмечать день рождения в этом году. Обычно я уезжала куда-то. В прошлом году не получилось из-за нынешних обстоятельств. Я отмечала в Киеве. У меня был девичник, еще родители приехали. Так что было очень весело. В этом году у меня другие приоритеты.