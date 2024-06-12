Они хорошо общались до большой войны.

Украинская актриса Олеся Власова, снявшаяся в первых сезонах сериала "Женский доктор" с российским актером родом из Украины Ильей Носковым рассказала об отношениях с ним до полномасштабного вторжения.

В интервью "Обозревателю" она призналась, что до большой войны Илья Носков производил впечатление абсолютно нормального человека, однако после 24 февраля 2022 года она перестала с ним общаться.

"Это все осталось в прошлом, потому что сейчас не общаюсь ни с кем из российских актеров. Я не знаю, по какой теме с ними говорить. О чем мне с ними общаться?" - сказала Олеся.

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Чем известен Илья Носков

Илья Носков родился на Херсонщине. В первые дни большой войны он опубликовал пост в Instagram, в котором призвал остановить кровопролитие в Украине.

"Прошу остановить войну в Украине. Российские танки сейчас в Херсоне, Николаеве, Харькове. В Новой Каховке у меня друзья, одноклассники, отец – я знаю, что там происходит из первых уст. Нас там называют оккупантами", - написал Носков.

Однако спустя несколько дней после этого он поделился радостными кадрами с гастролей в Ташкенте. Больше о войне в Украине он ничего не говорил. Известно, что Носков до сих пор живет и работает в РФ.

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