Актер поделился трогательным видео, на котором играет с малышом.

Известный украинский актер Алексей Нагрудный, звезда сериала "Женский доктор", который во второй раз стал отцом. Недавно вместе с женой Светланой Горшковой отпраздновали первый важный юбилей своего младшего сына Евгения. Малышу исполнилось 10 месяцев!

По этому случаю счастливый отец опубликовал в Instagram трогательное видео малыша и посвятил ему нежные слова.

"10 месяцев счастья, объятий и самых сладких улыбок! Наш малыш растет так быстро, и мы не можем поверить, как много радости ты приносишь в нашу жизнь. Любим тебя больше всего, наше сокровище!" - написал Алексей.

Подписчики актера сразу же присоединились к поздравлениям, оставляя множество теплых комментариев под фото. Все восхищаются маленьким Евгением и желают ему крепкого здоровья, счастья и веселого детства.

Кто такой Олесей Нагрудный

Алексей Нагрудный - украинский актер, который получил известность благодаря роли врача Юрия Сердюка в сериале "Женский доктор. Новая жизнь". Недавно он во второй раз стал отцом, чем очень радуется, ведь мечтает о большой семье. Алексей - разноплановый актер, который стремится развиваться и пробовать себя в новых амплуа. Он активно поддерживает украинский кинематограф и считает, что война дала новый толчок его развитию. Кроме актерской деятельности, Алексей занимается музыкой и мечтает построить дом для своей семьи.

Напомним, звезда "Реванша" рассказал, как закончится история его героя в сериале.

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