Сала Бейкер осудил войну в Украине.

Новозеландский актер Сала Бейкер снялся в ролике фонда Uanimals, в котором обратился к украинцам.

Звезда "Властелина колец" попросил украинцев не называть россиян орками, потому что это обижает фэнтезийных существ.

"Я был Сауроном во "Властелине колец", но даже я шокирован абсолютным злом, с которым борются украинцы. От имени мировой диаспоры орков я хочу обратиться с важной просьбой. Пожалуйста, не называйте россиян орками. Нас это оскорбляет! Орки не будут целиться в женщин и детей, воровать стиральные машинки и гадить на ковры. Мы - воины, а не какой-то хлам", – сказал актер.

Также он призвал помочь пострадавшим из-за войны животным, по которым целились оккупанты. После обстрелов зоопарков, Бейкер в недоумении, чем животные провинились перед Россией.

"Я слышал, что россияне стреляют по зоопаркам и убивают беззащитных животных. Не понимаю, что они им такого сделали? Пожалуйста, не называйте россиян орками. Мне стыдно перед моими детьми", – добавил Бейкер.

Вас также могут заинтересовать новости: