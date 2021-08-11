Умерла известная актриса, которая снималась в популярном сериале "Великолепный век". Сабина Тозия сыграла роль Афин-хатун - кормилицы Султана Сулеймана и главной хозяйки его гарема. Актрисе было 75 лет.
О смерти Сабины Тозии на своей странице в Instagram сообщила самая главная звезда "Великолепного века" - актриса Мерьем Узерли.
Она отметила, что вместе с актрисой они снимались в трех проектах. "Моё сердце разбито", - написала Узерли.
Актриса Сабина Тозия умерла 10 августа. Звезда "Великолепного века" долго болела и не любила рассказывать о своих проблемах со здоровьем. Артистка выбрала для себя спокойную старость, за несколько лет до смерти она решила отойти от публичности и даже отказалась от своей страницы в Instagram.
В сериале "Великолепный век" актриса в образе Афиф-хатун появилась в 65 серии. Ее персонаж долгое время был одним из ключевых, однако в 119 серии героиня умерла, спасая жизнь Хюррем Султан.
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