Анна Кошмал рассказала правду о 8-м сезоне съемок сериала.

Украинская актриса Анна Кошмал опровергла все слухи о том, что восьмой сезон культового сериала "Сваты" будут снимать в России. По ее словам, создатель и режиссер ленты - украинцы.

"Много слухов развели на эту тему. Я хочу, чтобы вы знали: создатели сериала "Сваты" – украинцы. И режиссер этого сериала один – Андрей Яковлев. Он – украинец. Все, что они там себе придумали... Я не знаю..." – сказала Кошмал в инста-сториз.

Стоит отметить, что слухи по этому поводу появились после заявления российского телекритика Николая Горбашева, который заявил, что съемки "Сватов" стартуют в конце 2022 года в России.

Также он тогда сказал, что будет замена украинских актеров на российские, так как они осуждают молчание своих коллег по поводу войны в Украине, а это приводит к ссорам.

Напомним, ранее главная героиня "Сватов" Анна Кошмал отказалась сниматься в продолжении сериала.

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