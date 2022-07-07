Анна Кошмал / Фото - instagram.com

Создатели сериала "Сваты" планируют снимать восьмой сезон на территории России. Работать дальше предложили одной из главных героинь - Анне Кошмал, которая исполнила роль Евгении Ковалевой.

Однако та категорически отказалась работать в любых российских проектах. Об этом пишет пропагандисткое российское издание Solenka, цитируя слова российского актера Максима Суханова. 

По его словам, Кошмал даже не захотела подумать над предложением, и сразу дала категорический отрицательный ответ. 

Отметим, в 2021 году вышел седьмой сезон телесериала "Сваты". Отснять удалось только 9 серий. Тогда создатели заявили, что это будет последний сезон полюбившегося ситкома. 

Постер одного из сезонов сериала "Сваты"

Также УНИАН писал, что Анна Кошмал, которая проявила свою проукраинскую позицию, поделилась эмоциями после возвращения в Киев. Уехала она, как и многие украинцы, из-за обстрелов со стороны России. 

"Приехала домой и замерла… Зима, утро 24 февраля, паника, пробел, 1 июня, лето, дома и вопрос "как эти три месяца могут быть реальностью?"... Дома я, кажется, наконец-то смогла расслабиться и даже чувствую себя в большей безопасности, чем во Львове, но как будто покинули все силы", - написала актриса.

Напомним, актер Федор Добронравов, который в сериале "Сваты" исполнил главную роль Ивана Будько, открыто поддержал Россию. В сети появилось видео, как он приехал в больницу, чтобы поддержать раненых орков.

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