Сообщается, что продолжение культового сериала хотят снимать в России.

Создатели сериала "Сваты" планируют снимать восьмой сезон на территории России. Работать дальше предложили одной из главных героинь - Анне Кошмал, которая исполнила роль Евгении Ковалевой.

Однако та категорически отказалась работать в любых российских проектах. Об этом пишет пропагандисткое российское издание Solenka, цитируя слова российского актера Максима Суханова.

По его словам, Кошмал даже не захотела подумать над предложением, и сразу дала категорический отрицательный ответ.

Отметим, в 2021 году вышел седьмой сезон телесериала "Сваты". Отснять удалось только 9 серий. Тогда создатели заявили, что это будет последний сезон полюбившегося ситкома.

Также УНИАН писал, что Анна Кошмал, которая проявила свою проукраинскую позицию, поделилась эмоциями после возвращения в Киев. Уехала она, как и многие украинцы, из-за обстрелов со стороны России.

"Приехала домой и замерла… Зима, утро 24 февраля, паника, пробел, 1 июня, лето, дома и вопрос "как эти три месяца могут быть реальностью?"... Дома я, кажется, наконец-то смогла расслабиться и даже чувствую себя в большей безопасности, чем во Львове, но как будто покинули все силы", - написала актриса.

Напомним, актер Федор Добронравов, который в сериале "Сваты" исполнил главную роль Ивана Будько, открыто поддержал Россию. В сети появилось видео, как он приехал в больницу, чтобы поддержать раненых орков.

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