Актер пожаловался на унижение украинских актеров.

Украинский актер Евгений Капорин рассказал, что чаще всего продюсеры главные роли отдавали именно российским актерам, под них же составляли график съемок. А вот украинцы были вынуждены подстраиваться.

Об этом сообщает "24 канал".

"80% того, что снимали в Украине до 2014 года, да и даже сегодня, – это российское. Кино снимали за российские деньги, поэтому россияне диктовали все условия. Большинство главных ролей были у россиян. Поэтому все вокруг них: условия, графики подстраивали", – сказал актер.

Он добавил, что украинских актеров оскорбляло то, что все привилегии доставались именно россиянам, но они молчали об этом, так как понимали, что люди, производившие кинопродукты на российский и украинский рынок, зарабатывали деньги и для Украины, и для России.

Еще в 2014 году Капорин надеялся на то, что продюсеры прекратят "стелиться" перед россиянами, но этого не произошло. Впрочем, после 24 февраля он четко для себя решил, что больше не будет сниматься в одном кино с российскими актерами.

"В 2014 году я думал, что эра подхалимажа наших продюсеров к российским коллегам закончилась, но нет. Все равно через 2 года они продолжили приезжать к нам. Я очень не хочу, чтобы это повторилось", – добавил Капорин.

Напомним, ранее Евгений Капорин отказался переходить на украинский язык.

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