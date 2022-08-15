Евгений Капорин заявил, что русский язык - это не язык Путина.

Украинский актер Евгений Капорин принципиально отказался переходить на украинский язык, так как уверен, что русский язык - это не язык диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает "24 канал".

Капорин выразил поддержку украинцам, которые не хотят переходить на государственный язык. Да и сам он не желает общаться на украинском ни в быту, ни в социальных сетях.

"Русский язык – это не язык Путина. Это язык человека, который родился и с детства говорит на этом языке. Есть еще суржик. Я не считаю, что российская армия пришла, потому что здесь говорят на русском. Если будем говорить, что война началась, потому что в Украине есть русский язык, это будет беда", – сказал Капорин.

Он вспомнил и украинских военных, которым, по его мнению, совсем неважно, на каком языке разговаривать.

"Они общаются на языке, на котором начали говорить с мамой. Не думаю, что для военных, которые сейчас на передовой, важен языковой вопрос. Язык – это классная тема для хайпа. Те, кто сейчас постоянно говорит о нем, больше хайпуют", – добавил Капорин.

Напомним, ранее Маша Ефросинина вляпалась в языковой скандал.

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