Украинский актер Евгений Капорин принципиально отказался переходить на украинский язык, так как уверен, что русский язык - это не язык диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает "24 канал".
Капорин выразил поддержку украинцам, которые не хотят переходить на государственный язык. Да и сам он не желает общаться на украинском ни в быту, ни в социальных сетях.
"Русский язык – это не язык Путина. Это язык человека, который родился и с детства говорит на этом языке. Есть еще суржик. Я не считаю, что российская армия пришла, потому что здесь говорят на русском. Если будем говорить, что война началась, потому что в Украине есть русский язык, это будет беда", – сказал Капорин.
Он вспомнил и украинских военных, которым, по его мнению, совсем неважно, на каком языке разговаривать.
"Они общаются на языке, на котором начали говорить с мамой. Не думаю, что для военных, которые сейчас на передовой, важен языковой вопрос. Язык – это классная тема для хайпа. Те, кто сейчас постоянно говорит о нем, больше хайпуют", – добавил Капорин.
Напомним, ранее Маша Ефросинина вляпалась в языковой скандал.