Артистке исполнилось 28 лет. В честь этого она сделала трогательный пост о личном.

Анна Кошмал, которая сыграла главную роль в сериалах "Сваты", "Село на миллион", "Дочки-мачехи" и других 22 октября празднует свой день рождения. Звезде исполнилось 28 лет. В своем Instagram-блоге она сделала пост, где рассказала о том, какое желание загадывает в эту дату.

"И хотя это был кратчайший год в моей жизни, я очень благодарна судьбе, родным и близким за то, что сегодня улыбаюсь и могу всех обнять! Желание загадываю одно на нас всех. Говорят, нельзя говорить какое, потому что не сбудется, но вы сами знаете что именно я загадала. Любовь и благодарность в мыслях и на устах, как мантра. Обнимаю всех!" - высказалась Кошмал.

Видео дня

Также в своем блоге она обнародовала фотографию с цветами, очевидно, подаренными супругом, а в stories показала нежное фото в обнимку с сыном.

Напомним, недавно героиня сериала "Сваты" Анна Кошмал опубликовала у себя в Instagram-stories видео с экс-коллегой Олесей Железняк, которая восхваляет Путина, из-за чего нарвалась на обвинения со стороны другой звезды того же ситкома - Инны Королевой. Подробности читайте по ссылке.

Также УНИАН писал о том, кто из звезд "Сватов" поддержал Путина и войну.

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