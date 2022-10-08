На днях героиня сериала "Сваты" Анна Кошмал опубликовала у себя в Instagram-stories видео с экс-коллегой Олесей Железняк, из-за чего нарвалась на обвинение со стороны Инны Королевой.

7 октября у Путина был день рождения. Множество звезд, которые поддерживают его агрессивну политику, высказались в его адрес с поздравлениями. Среди них была и Олеся Железняк - актриса "Сватов", которая в сериале исполнила роль Ларисы Буханкиной.

Ее украинская коллега Анна Кошмал отреагировала на данное видео, поделившись им в Instagram-stories.

Видео дня

"Остановите землю, я сойду! Леся! Я не могу в это поверить! Твой президент - кровожадный убийца и лжец. Это просто жестяк, бл*ха", - написала Анна, которая в сериале исполнила роль Евгении Ковалевой.

На эту stories ответила Инна Королева - актриса, которая в "Сватах" сыграла мать Жени - Машу Ковалеву. Она написала: "Ты президента, случайно, не попутала?"

Отметим, Королева уже не первый раз показывает свою позицию поддержки кровожадных убийственных действий России.

"А потом прилетело такое. Слов нет, одни эмоции", - написала Кошмал на своей странице.

Что она ответила Инне - неизвестно.

Напомним, Анна Кошмал призналась, что ошиблась в своих коллегах из "Сватов". Актриса им доверяла, однако в период войны они поддержали Россию и ее убийственную политику.

Вас также могут заинтересовать новости: