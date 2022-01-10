Назар Заднепровский едва не погиб из-за взорвавшихся патронов.

Украинский актер Назар Заднепровский в программе "Випы и Топы" рассказал, как едва не погиб прямо на съемочной площадке.

По его словам, к нему присоединили патроны, которые взорвались и порезали ему подбородок.

"Мне делали "подсадку" – это когда на тебе взрываются прикрепленные к телу патроны. И они настолько сильно взорвались, что у меня, при приподнятой кверху голове, в кровь порезало подбородок. Если бы голова была опущена, мне были бы гайки", - вспомнил актер.

Кто такой Назар Заднепровский

Назар Заднепровский - украинский актер, в 2017 году получивший звание Народного артиста Украины.

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