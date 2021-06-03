Актер умер из-за коронавируса.

Украинский актер Валерий Шептекита умер в киевской больнице в следствии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Молодого театра.

Отмечается, что актер попал в больницу из-за коронавируса. При этом его мало кто навещал, да и помочь особо было некому.

В Молодом театре говорят, что Валерий долго не появлялся на работе, поэтому коллеги решили прийти к нему домой. Также отмечается, что после того, как он попал в реанимацию ему стало легче. Но затем внезапно его состояние ухудшилось, и он умер.

Читайте такжеУмерла 30-летняя звезда американских фильмов ужасов (фото)

Кто такой Валерий Шептекита:

Актер родился 20 декабря 1940 года в г. Тлумач Ивано-Франковской области.

Окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И.Карпенко-Карого (1967). Играл в театрах разных городов Украины - Ровно, Донецк, Львов, Черновцы, Сумы. За это время на его счету накопилось более 120 ярких ролей.

В 2000 году он получил звание Заслуженного артиста Украины, а уже через шесть лет его признали Народным артистом Украины.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич