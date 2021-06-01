Американский рэпер известный под псевдонимом Lil Loaded (настоящее имя Дашон Морис Робертсон) умер в возрасте 20 лет.
Причина смерти рэпера пока не называется, но по некоторым данным, он покончил жизнь самоубийством.
Факт смерти музыканта подтвердил его адковат Ашкан Мехриари. Поклонники уже оплакивают музыканта в соцсетях.
В ноябре 2020 года Робертсон был задержан за убийство друга во время съемки музыкального видео, но позже статья была переквалифицирована в «убийство по неосторожности». Тогда Lil Loaded отпустили под залог, передает издание The Sun.
Читайте такжеРэпер Снуп Догг сыграет в вампирском триллере "Дневная смена"Lil Loaded стал популярным благодаря трекам 6locc 6aby, Gang Unit и Link Up. Его треки посвящены теме криминала, в клипах демонстрируется оружие.
Вас также могут заинтересовать новости
- Британский рэпер Ty умер из-за коронавируса
- Рэпера Lil Marlo застрелили в своей машине
- Рэпер Lil Nas X в образе Санты появился в клипе на песню Holiday
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram