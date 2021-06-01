Причина смерти рэпера пока не называется, но по некоторым данным, он покончил жизнь самоубийством.

Американский рэпер известный под псевдонимом Lil Loaded (настоящее имя Дашон Морис Робертсон) умер в возрасте 20 лет.

Причина смерти рэпера пока не называется, но по некоторым данным, он покончил жизнь самоубийством.

Факт смерти музыканта подтвердил его адковат Ашкан Мехриари. Поклонники уже оплакивают музыканта в соцсетях.

В ноябре 2020 года Робертсон был задержан за убийство друга во время съемки музыкального видео, но позже статья была переквалифицирована в «убийство по неосторожности». Тогда Lil Loaded отпустили под залог, передает издание The Sun.

Читайте такжеРэпер Снуп Догг сыграет в вампирском триллере "Дневная смена"Lil Loaded стал популярным благодаря трекам 6locc 6aby, Gang Unit и Link Up. Его треки посвящены теме криминала, в клипах демонстрируется оружие.

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Автор: Иван Бойко