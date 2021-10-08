Станислав Боклан не афиширует свою личную жизнь, но сегодня сделал исключение.

Популярный украинский актер и звезда сериала "Папик" Станислав Боклан почти сорок лет живет в браке с актрисой театра и кино Натальей Клениной. Пара познакомилась на сцене Молодого театра. Они ведут закрытый образ жизни. Однако недавно актер решил нарушить традицию, опубликовав совместное фото с женой.

Черно-белый кадр был сделан в одном из парков города, благодаря которому и передалась особая атмосфера этой прекрасной четы. Станислав с интересом смотрел вдаль, а Наталья, положив голову ему на плечо, была слегка задумчива.

Поклонники восхитились семейной идиллией: "Ничего более трогательного и искреннего, не видел", "Зрелая красота людей и отношений", "Вау!!! Шикарное фото с шикарными людьми!! лучшие!", "Какие красивые", "Вдохновение".

Читайте такжеПолякова жестко "наехала" на Могилевскую: "моего мужа клеила у меня на глазах" (видео)Отметим, что у Станислава Боклана до этого был краткий опыт неудачного брака, о котором актер предпочитает не распространяться. Актер считает Наталью главной женщиной в своей жизни, которая стала его музой и верным соратником. Также у него есть дочь Мария и пасынок Кирилл.

Напомним, ранее мы писали, что за последние 30 лет Станислав Боклан немного изменил стиль. Если раньше актер носил прическу с челкой, то сегодня он коротко стрижется и не скрывает свою седину.

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Автор: Каролина Гайдук