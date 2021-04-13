Станислав Боклан с возрастом стал только краше.

Украинский актер Станислав Боклан в свои 61 год выглядит потрясающе. Это тот случай, когда годы идут только на пользу.

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За последние 30 лет он немного изменил стиль. Если раньше Боклан носил прическу с челкой, то сегодня он коротко стрижется и не скрывает свою седину.

"Очень харизматичный", "Мужчина - красавец", "Какой был таким и остался", "Смотреть на него одно удовольствие", - пишут поклонники в Instagram.

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Автор: Диана Могилевич