Актриса является постоянным борцом за справедливость

Американскую модель и актрису Хантер Шафер, которая известна по фильму "Голодные игры" и сериалу "Эйфория", арестовали. Это случилось во время попытки сорвать выступление президента Джо Байдена в шоу "Поздно вечером с Сэтом Мейерсом". Хантер участвовала в еврейской акции протеста, которая призывала прекратить огонь в Газе. Об этом пишет издание Independent.

Еврейская организация заявила, что 25-летняя актриса находилась в штаб-квартире в Нью-Йорке и была задержана правоохранителями.

"Хантер была арестована во время акции протеста вместе с 50 другими людьми. Мы высоко оценили ее преданность свободе палестинцев и ее стремление к справедливости для всех", - сообщил представитель организации.

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Отмечается, что Шафер была одета в футболку с лозунгом о требовании прекращения огня.

Актриса вместе с митингующими раскритиковала внешнюю политику Байдена и призвала добиться прекращения огня в конфликте между Израилем и организацией ХАМАС.

Как долго она будет под арестом - пока не указывается.

Что известно о Хантер Шафер

Хантер Шафер с детства является борцом за справедливость. В 2016 году, еще не окончив школу, она протестовала против Закона о конфиденциальности и безопасности общественных учреждений.

Хантер делала заявление, что она трансгендерная женщина и не боится быть собой. Со временем журнал "Time" включил ее в список "100 новых лидеров, которые формируют будущее".

Напомним, недавно звезда фильма "Один дома" избежал тюремного наказания за домашнее насилие.

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