Мужчина признал свою вину.

Американский актер Девин Рэтрей, который известен по роли старшего брата База в фильме "Один дома", признал себя виновным в совершении домашнего насилия и избежал тюремного наказания. Об этом пишет издание Daily Mail.

Известно, что в Оклахоме завершился судебный процесс над актером, который начался еще в 2021 году. Тогда его девушка написала заявление в правоохранительные органы с жалобой, что Девин в нетрезвом состоянии ее толкал, бил кулаками и даже пытался задушить.

"Жертве было трудно дышать, когда ее душили и когда рука обвиняемого прикрывала ей рот. А Девин в тот момент говорил: "Вот как ты умрешь", - отмечалось в показаниях.

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Тогда мужчину арестовали, а позже отпустили на свободу, заплатив залог в 25 тысяч долларов (это примерно 962 тысячи гривень). Пара после инцидента завершила свои отношения.

Но на днях мужчина признал себя виновным по двум пунктам обвинения и таким образом избежал тюремного заключения. Он приговорен к трем годам условно. Судья обязал Девина пройти специальную программу и сделать обследование на употребление наркотиков и алкоголя. Рэтрей также должен оплатить судебные траты жертвы и никогда больше не приближаться к ней.

Напомним, недавно актера фильма "Пираты Карибского моря" арестовали. Его тоже обвинили в домашнем насилии.

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