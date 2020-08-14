Звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер стала первым трансгендером на обложке журнала Allure
20-летняя Хантер Шафер стала первой трансгендерной моделью, украсившей обложку журнала Allure.
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Для съемки в глянце звезда сериала «Эйфория» примерила космический образ, сообщает Showdream.org.
Так, на одной из обложек Хантер позирует в футуристичной шляпе от Iris Van Herpen, а на другой прячется за ворохом синего тюля с фантазийным макияжем в виде черных кругов и холодной гаммы теней.
Актриса, модель и ЛГБТ-активистка также приняла несколько замысловатых поз в полупрозрачном платье Y/Project и перчатках с декором из жемчуга.
Автором фото выступила берлинский fashion-фотограф Дэниелла Миденж, а стилистом съемки — Никола Формичетти, известный своим сотрудничеством с Леди Гагой.
В интервью журналу Хантер рассказала о своем сотрудничестве с косметическим гигантом Shiseido (актриса стала их новым послом), о своей активистской и художественной деятельности, а также о сходствах и различиях со своей героиней Джулс.
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