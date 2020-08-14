Звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер стала первым трансгендером на обложке журнала Allure

Для съемки в глянце Хантер примерила космический образ.

20-летняя Хантер Шафер стала первой трансгендерной моделью, украсившей обложку журнала Allure.

Читайте такжеЗвезда-лесбиянка из сериала "Секс в большом городе" показала сына-трансгендера (фото)

Для съемки в глянце звезда сериала «Эйфория» примерила космический образ, сообщает Showdream.org.

Так, на одной из обложек Хантер позирует в футуристичной шляпе от Iris Van Herpen, а на другой прячется за ворохом синего тюля с фантазийным макияжем в виде черных кругов и холодной гаммы теней.

Актриса, модель и ЛГБТ-активистка также приняла несколько замысловатых поз в полупрозрачном платье Y/Project и перчатках с декором из жемчуга.

Автором фото выступила берлинский fashion-фотограф Дэниелла Миденж, а стилистом съемки — Никола Формичетти, известный своим сотрудничеством с Леди Гагой.

В интервью журналу Хантер рассказала о своем сотрудничестве с косметическим гигантом Shiseido (актриса стала их новым послом), о своей активистской и художественной деятельности, а также о сходствах и различиях со своей героиней Джулс.

Номинантка на "Оскар" Сальма Хайек сверкнула пышным бюстом.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram