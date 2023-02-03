Актриса Ирина Мак убеждена, что участие россиян в украинских культурных проектах должны запретить раз и навсегда.

Актриса Ирина Мак, которая прославилась ролью в сериале "Поймать Кайдаша", а также стала героиней сериала "Я - Надежда", который выйдет 24 февраля 2023 года, высказалась о работе российских артистов в Украине. В интервью 24 каналу она сказала, что им стоит забыть сюда дорогу навсегда:

"Есть неприемлемый нарратив – снимать российских актеров. Это должно быть запрещено раз и навсегда. Они снимались здесь постоянно, причем в центральных ролях. Весь рынок был в России. Об этом нужно забыть. Другой вопрос, что есть актеры, открыто высказавшиеся против России, уехали оттуда еще раньше. Это другая ситуация".

Ирина Мак добавила, что ее бесило "примирение после 2014 года", когда люди стали забывать, что Россия оккупировала Крым и развязала войну в Донецкой и Луганской областях.

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"Когда в какой-то момент россиян здесь не стало, а потом они начали ехать в Украину "пачками", снова сниматься в главных ролях. Они - звезды, а мы - второстепенные. Их условия труда и наши - были небом и землей. Это должно быть закончено. Это наша страна, и у нас огромное количество роскошных актеров. Мы способны делать качественное украинское кино! И об этом мир уже знает!" - резюмировала актриса Ирина Мак.

Российские звезды, поддержавшие Украину

Среди российского шоу-бизнеса сегодня насчитывается не так уж и много звезд, которые осмелились высказаться против путинского режима. Объединяет их не только адекватная сознательная позиция, но и то, что теперь на территории родной страны их преследуют и травят.

Например, одиозный актер Алексей Панин с первых дней открыто говорит о том, что это Россия развязала эту войну, и именно по приказу Путина сегодня убивают мирных украинцев. Сейчас он находится в Испании, но это не мешает россиянам его гнобить. Так, недавно Алексей Панин рассказал об угрозах за его антивоенную позицию.

"Каждый день находят мои телефоны и пишут мне с угрозами: "Чтобы ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам", "Чтоб ты сдох, скотина, потому что ты собираешь деньги для пацанов в Одессе". Но каждый день ко мне на улице подходят украинцы, чтобы сказать "Спасибо" за мою позицию", - говорил Панин.

Против войны также высказалась звезда сериала "Не родись красивой" Мария Машкова. Также она осудила своего пропутинского отца и завершила работу на территории страны-агрессора.

Еще одной жертвой преследований стал актер Артур Смольянинов, который дал скандальное интервью и заявил - если бы пошел на войну, то только на стороне Украины. За это его признали "иноагентом", а его жену Дарью Мельникову не допустили в съемках продолжения сериала "Папины дочки".

Напомним, актриса Наталка Денисенко высказалась о российских коллегах: "Это просто твари".

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