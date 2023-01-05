Все зрители хотели бы увидеть продолжение сериала режиссера Натальи Ворожбит.

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк рассказал, что чаще всего в своей жизни слышал вопрос о том, будет ли второй сезон многосерийного фильма.

Как сообщил актер в своем Instagram, как только по ТВ показывают "Поймать Кайдаша" - его директ завален сообщениями. Кое-кто из зрителей признается, что пересматривал его даже десятки раз:

"Некоторые уже 20 раз пересматривают... Вот это так народная любовь... Что тут еще добавить! Конечно, это приятно".

Поэтому, учитывая такую народную любовь, не удивительно, что фанаты сериала ждут его продолжения. Этот вопрос волнует каждого ценителя юмора "Поймать Кайдаша".

"Знаете, если раньше ответ сводился к практически четкому "нет", то сейчас - все может быть. Конечно, хочется верить в продолжение такого народного, нашего украинского сериала!", — добавил Цимбалюк. Поэтому теперь у всех теплится надежда, что второму сезону быть!

Почему сериал "Поймать Кайдаша" стал популярным

В тяжелые карантинные времена этот сериал стал настоящим утешением для украинцев. Советуем его посмотреть и сейчас – это прекрасное "успокаивающее" во время войны.

Многосерийная лента снята по мотивам классической повести "Кайдашева сім'я". Как только она вышла на экраны – мгновенно стала настоящим хитом: ее обсуждали во всех соцсетях, искренне ею восхищаясь.

Творение украинского режиссера Александра Тименко и шоураннера Наталии Ворожбит побило все рекорды по просмотрам.

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