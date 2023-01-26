Известная актриса Дарья Мельникова рассказала о том, что ей ответили продюсеры проекта.

Российская актриса Дарья Мельникова, которая с детства снималась в сериале "Папины дочки", не появится в продолжении. Такое решение приняли продюсеры, вероятно, основываясь на антивоенных высказываниях мужа Мельниковой - актера Артура Смольянинова.

"Я не знаю причин (догадываюсь), продюсеры приняли такое решение и сообщили моему агенту. Согласие участвовать в проекте с моей стороны было фаном, забавной ностальгией и весельем, но у создателей, видимо (очевидно, это ж кинобизнес) другие цели и риски, так бывает. Сожаления я никакого по этому поводу не испытываю, разве что досаду, что они упустили возможность собрать всех нас вместе и порадовать фанатов сериала", - написала в своем блоге Дарья Мельникова.

Отметим, впервые сериал "Папины дочки" вышел на экране в 2007 году. До 2013 года вышло 20 сезонов - более 400 серий. В 2023 году проект решили возродить и уже выпустили его анонс, однако уже известно, что актерский состав немного изменится.

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Напомним, российский актер Артур Смольянинов недавно дал скандальное интервью, в котором заявил, что если бы и шел на войну, то только на стороне Украины. За это его уже успели признать "иноагентом".

На фоне заявления Смольянинова в России решили вырезать из фильмов и сериалов сцены с "предателями" (так на территории страны-агрессора называют тех, кто против войны).

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