Денисенко пыталась достучаться до российских актеров.

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, что пыталась достучаться до своих российских коллег и рассказать им правду о войне в Украине. Но все, что они ей ответили - это то, что они молятся за нашу страну и верят, что скоро все закончится.

"Все россияне, которые приезжали к нам на съемки, я даже не могу сказать, что это коллеги – это просто твари. Мы кричали к ним, чтобы они что-то отвечали нам. Я молила, говорила: "У нас происходит просто геноцид, полномасштабная война, не молчите, выходите, говорите". Был игнор. Писала Диме Пчеле, Толику Руденко. Дима писал: "Наталочка, мы молимся о вас. Я надеюсь, что это все кончится", - сказала актриса в программе "Звездный путь".

Также она рассказала, что российские актеры, которые приезжали в Украину, говорили о том, что им у нас очень нравится, особенно свобода слова, ведь в России такого нет.

"Они говорили: это у вас такая свобода слова, а у нас вообще такого нет. Я понимаю, что это настолько такая зависть к Украине, к тому, что мы реально шли вверх не только с каждым годом, а с каждым месяцем – наши люди, кино, бизнес", - добавила Денисенко.

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