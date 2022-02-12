Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая не афиширует свою личную жизнь. В частности девушка прячет любимого от посторонних глаз и не демонстрирует свои отношения в соцсетях.
В интервью для Youtube - канала "Поговори со мной" актриса приоткрыла тайну своего избранника Алексея.
Актриса показала в Instagram лишь одно фото с бойфрендом.
"Может, на вторую годовщину покажу целого. У меня много фотографий с разными частями тела. Мне с одной стороны хочется поделиться, что он у меня самый лучший. А с другой стороны - не покажу никому, ничего не расскажу. Да уж, как бы я ни просила Катю Осадчую не показывать, они по-тихому сняли. Это какой-то наш мир", - объяснила свое решение скрывать избранника звезда.
Петрожицкая не признается, кем работает любимый, да и вообще мало говорит о нем. А все из-за того, что в СМИ очень долго обсуждали ее развод. И сейчас, после пяти лет, ее до сих пор донимают расспросами о браке и экс-муже.
"На самом деле, на своей странице он выставляет фотографии со мной. Но она у него закрыта. Я Лешу нигде не обозначала и не показывала", - призналась актриса.
Актриса отмечает, что ее доход выше, чем у избранника. При этом Алексей ведет себя как джентльмен - всегда порывается заплатить за любимую.
"Наверное, я больше зарабатываю. Но он настолько у меня в этом плане принц на белом коне. Я очень поддерживаю его, и пытаюсь объяснить - мы с тобой партнеры. Когда семья - это должен быть совместный бюджет", - рассказала о своих взглядах на семейный капитал Петрожицкая.
Поклонники звезды рассекретили, что ее бойфренда зовут Алексей Усенко. Он родом из Харькова, но жил в Германии. Возлюбленный на два года моложе звездной избранницы. Мужчина никак не связан с миром кино и телевидения.
Кто такая Дарья Петрожицкая
Дарья Петрожицкая - украинская актриса и певица, финалистка "Голоса страны" (2020).
Осенью 2020 года Дарья участвовала в четвертом сезоне телевизионного шоу "Танцы со звездами". Дарья и ее партнер Игорь покинули шоу в одиннадцатом эфире.
Она получила известность благодаря роли Лизы в сериале "Папик". Во втором сезоне проекта девушка также сыграла главную роль вместе со Станиславом Бокланом.
Напомним, ранее Дарья Петрожицкая стала заслуженной артисткой Украины, что ее очень удивило.