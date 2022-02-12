Петрожицкая не признается, кем работает любимый, да и вообще мало говорит о нем.

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая не афиширует свою личную жизнь. В частности девушка прячет любимого от посторонних глаз и не демонстрирует свои отношения в соцсетях.

В интервью для Youtube - канала "Поговори со мной" актриса приоткрыла тайну своего избранника Алексея.

Актриса показала в Instagram лишь одно фото с бойфрендом.

"Может, на вторую годовщину покажу целого. У меня много фотографий с разными частями тела. Мне с одной стороны хочется поделиться, что он у меня самый лучший. А с другой стороны - не покажу никому, ничего не расскажу. Да уж, как бы я ни просила Катю Осадчую не показывать, они по-тихому сняли. Это какой-то наш мир", - объяснила свое решение скрывать избранника звезда.

Петрожицкая не признается, кем работает любимый, да и вообще мало говорит о нем. А все из-за того, что в СМИ очень долго обсуждали ее развод. И сейчас, после пяти лет, ее до сих пор донимают расспросами о браке и экс-муже.

"На самом деле, на своей странице он выставляет фотографии со мной. Но она у него закрыта. Я Лешу нигде не обозначала и не показывала", - призналась актриса.

Актриса отмечает, что ее доход выше, чем у избранника. При этом Алексей ведет себя как джентльмен - всегда порывается заплатить за любимую.

"Наверное, я больше зарабатываю. Но он настолько у меня в этом плане принц на белом коне. Я очень поддерживаю его, и пытаюсь объяснить - мы с тобой партнеры. Когда семья - это должен быть совместный бюджет", - рассказала о своих взглядах на семейный капитал Петрожицкая.

Поклонники звезды рассекретили, что ее бойфренда зовут Алексей Усенко. Он родом из Харькова, но жил в Германии. Возлюбленный на два года моложе звездной избранницы. Мужчина никак не связан с миром кино и телевидения.

Кто такая Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая - украинская актриса и певица, финалистка "Голоса страны" (2020).

Осенью 2020 года Дарья участвовала в четвертом сезоне телевизионного шоу "Танцы со звездами". Дарья и ее партнер Игорь покинули шоу в одиннадцатом эфире.

Она получила известность благодаря роли Лизы в сериале "Папик". Во втором сезоне проекта девушка также сыграла главную роль вместе со Станиславом Бокланом.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая стала заслуженной артисткой Украины, что ее очень удивило.

Вас также могут заинтересовать новости: