Ровинская показала фото с премии / instagram.com/sia_rovinska
Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская появилась на премии "Viva! Awards" в роскошном платье.
Звезда надела черное платье длины миди с длинным рукавом. При этом крой платья такой, что оно оголяет плечи. Дополнила она такой образ лодочками с пушком.
Кроме того, Стася надела яркие серьги и сделала достаточно лаконичную прическу.
"Красивая", "Нежный цветок", "Ослепила прям через телефон", "Удивительная", - пишут поклонники.
Ровинская показала фото с премии / instagram.com/sia_rovinska
Кто такая Стася Ровинская:
- Стася родилась 7 сентября 1992 года
- В 2014 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого
- Девушка снималась в популярном сериале "Опер по вызову"
- Также Ровинская работала на многих украинских телеканалах ведущей
- Сейчас она стала одной из ведущих программы "Твой день" на 1+1
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