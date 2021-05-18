Стася Ровинская пришла на церемонию вручения премии в роскошном платье.

Украинская актриса и телеведущая Стася Ровинская появилась на премии "Viva! Awards" в роскошном платье.

Звезда надела черное платье длины миди с длинным рукавом. При этом крой платья такой, что оно оголяет плечи. Дополнила она такой образ лодочками с пушком.

Кроме того, Стася надела яркие серьги и сделала достаточно лаконичную прическу.

"Красивая", "Нежный цветок", "Ослепила прям через телефон", "Удивительная", - пишут поклонники.

Кто такая Стася Ровинская:

Стася родилась 7 сентября 1992 года

В 2014 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого

Девушка снималась в популярном сериале "Опер по вызову"

Также Ровинская работала на многих украинских телеканалах ведущей

Сейчас она стала одной из ведущих программы "Твой день" на 1+1

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Автор: Диана Могилевич