Известный украинский актер признался в проблемах с психическим здоровьем

Кирилл Ганин рассказал, почему обратился к психотерапевту.

С начала полномасштабного вторжения актер сериала "Волонтеры 2" Кирилл Ганин активно боролся с пропагандой, общаясь с россиянами в чат-рулетке. Его острые и язвительные онлайн-трансляции с зашоренными "соседями" стали вирусными в сети и получили поддержку от военных. Однако такие эмоциональные всплески сказались на его психическом здоровье.

"Общаясь с теми свиньями, невозможно себя сдерживать, я очень эмоциональный. Я занялся своим здоровьем, потому что иногда в жизни вел себя так же, как на стримах. У меня не было границ. Я общался с людьми, как будто это очередной собеседник из чат-рулетки. Мне было очень плохо. Из-за этого мы едва не разошлись с девушкой", - признался Кирилл Ганин.

Именно отношения с любимой, которые оказались на грани разрыва, стали для актера "звоночком" обратиться к психотерапевту. Благодаря сессиям он чувствует себя значительно лучше и уже по собственному опыту советует вовремя заботиться о своем ментальном состоянии.

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"Ходить к психологу - это не значит быть психом. Ходить к психологу - это значит осознавать, что у тебя есть какие-то проблемы. Психолог - это не врач, он не лечит. Он дает маршрут, по которому стоит идти. На самом деле моя психотерапевтка не дала мне ни одного совета. Она говорит: "А попробуй сделать вот так". Я пробую и у меня получается, и мне от этого лучше", - поделился актер "Волонтеров 2".

Сейчас Кирилл Ганин сосредоточен на волонтерстве и помощи военным. Как отметил актер, это также помогает держать моральное состояние. Некоторые из его историй даже легли в основу второго сезона комедийного сериала "Волонтеры", премьера которого состоится 14 октября в 22:00 на телеканале ТЕТ. Сам актер комментирует, что на съемочной площадке они с коллегами "кинематографируют жизнь", ведь за последние три года волонтерство стало для них не игрой, а способом мышления.

"Волонтеры - это не супергерои, это супер сознательные люди, которые понимают, что без их помощи в стране будет значительно хуже. Конечно, волонтеры никак не могут повлиять на то, что по нам прилетают ракеты. Конечно, они никак не могут повлиять на то, чтобы завтра закончилась война. Но волонтеры делают очень много, чтобы облегчить нашу обыденность", - отметил Кирилл Ганин.

Так и сериал "Волонтеры 2" призван добавить красок и улыбок семейным вечерам по будням, с понедельника по четверг. Это продолжение истории о реальных волонтерах, которые на собственном примере доказывают, что сложные ситуации легче проходить с юмором и вместе.

"Сериал "Волонтеры 2" нужен людям. Ведь когда происходит беда, просто необходимо отвлекаться. И как мне кажется, мы делаем именно тот продукт, на который люди будут отвлекаться. И их будни будут не такими грустными", - заявил Кирилл Ганин.

Смотрите премьеру комедийного сериала "Волонтеры 2" и следите за развитием отношений любимых героев с 14 октября, с понедельника по четверг, в 22:00 на телеканале ТЕТ.

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