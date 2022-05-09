Кекелия беременна во второй раз.

Украинская певица и актриса Вера Кекелия сообщила радостную новость. Они с супругом ждут пополнение в семье.

Кекелия в своем Instagram обнародовала снимки, на которых позирует уже с большим животиком. Вместе с ней на фото предстали супруг, певец Роман Дуда и маленький сын, который родился у пары в 2020 году.

"В это непростое время, Вселенная нам подарила прекрасную возможность – во второй раз стать родителями! Мне очень трудно подбирать слова, ведь в моем сердце сейчас царит и любовь, и грусть одновременно. Конечно, жизнь продолжается, и как бы ни было трудно принять эту ужасную реальность, женщины рожают и радуются этому моменту. Ведь ничего прекраснее новой жизни нет во всем мире!" – подписала фото Кекелия.

Напомним, Вера и Роман познакомились в 2017-м на шоу "Голос країни". Их отношения развивались очень стремительно. Они сразу начали встречаться, а вскоре официально оформили свои отношения. В 2020 году у них родился сын, сейчас они ждут второго ребенка.

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