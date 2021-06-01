Ведущие программы часто показывают в своих социальных сетях фотографии детей.

На телеканале "1+1" вышла программа "Твой день" со звездными ведущими, которые часто делятся в своих Instagram-блогах фотографиями своих детей. Более того, некоторые из ведущих являются многодетными родителями. И как они только все успевают...

Стася Ровинская

Стася Ровинская получила широкую популярность после съемок в сериале "Опер по вызову". Девушка настолько запомнилась зрителям, что, пожалуй, ей уже не сойти с этого кинопути. Помимо успешной карьеры на телевидении, она еще и многодетная мама. У Стаси два сына Эван и Эней и дочка Эмма.

Тимур Мирошниченко

Тимур - известный телеведущий, а также украинский "голос" Евровидения. Он является лауреатом премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года". У Тимура есть дочь Мия и сын Марко.

Влад Яма

Украинский хореограф решил опробовать себя не только в танцах и в судейских креслах, но и в роли телеведущего. Известно, что его супруга Лилиана родила ему сына Леона.

Елена Кравец

Елена известна зрителям как актриса студии "Квартал 95". Успешную карьеру она отлично совмещает с заботами по уходу за детьми. Так, у нее есть взрослая дочь Мария и двойняшки Иван и Екатерина.

Ирина Ванникова

Ванникова - это известный журналист, которая также была пресс-секретарем президента Украины Виктора Ющенко. У женщины есть две дочки.

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Автор: Диана Могилевич