Украинская артистка опубликовала у себя в блоге короткое видео, на котором она танцует.

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась у себя в Instagram-блоге коротким шутливым видео с зажигательными танцами. Однако ее надежды поднять аудитории настроение не оправдались, потому что на звезду вылилась волна хейта.

Поклонники отметили - они считают неуместными такие танцы во время того, как в Украине идёт война и гибнут люди.

"Я считаю, что это неуместно", "Выглядит так, будто она сбежала из спецзаведения", "Мне как-то не очень весело", "Это выглядит кощунством. Самовлюбленно", - написали фолловеры под видеозаписью.

Сама Денисенко ответила эмоционально. Актриса подчеркнула - очень много делает для Украины, и данный ролик был лишь с благой целью - чтобы поднять настроение своим подписчикам в такое непростое время.

"Свои же украинцы поливают меня такой грязью, словно я сказала, что "Россия – братский народ". Вы нормальные? Почему вы такие злые? Если честно – я в шоке, я в отчаянии. Мне так больно из-за того, что я столько всего делаю для нашей страны, для того чтобы поднять настроение всем", - отметила Денисенко.

Однако были и те, кто оставил ей одобрительные комментарии, поддержав актрису.

Напомним, на пикантном фото Даши Кацуриной заметили Владимира Дантеса.

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